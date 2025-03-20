AA & Ensonhaber
Türk bayraklı, 77 metre uzunluğundaki "Kolin-2" adlı atık taşıma tankeri, Çanakkale Boğazı'nda Kepez Limanı'na yanaşmak üzere manevra yaparken dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.
RÖMORKÖR YÖNLENDİRİLDİ
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" römorkörü yönlendirildi.
Toplam 1960 metreküp atık taşıyan tankerin, gerçekleştirilecek kurtarma operasyonuyla yeniden yüzdürülmesi planlanıyor.
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