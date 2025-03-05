Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde 5 şahıs, H.U'yu sabit ev telefonunu arayarak kendilerini Jandarma İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıttı.

Şüpheliler, müştekinin bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığı ve suç örgütlerine operasyon yapılacağını söyledi.

1 MİLYON 15 BİN TL DEĞERİNDE DOLANDIRILDI

Dolandırıcılara inanan H.U., toplamda1 milyon 15 bin TL olan 5 adet bilezik, 3 çeyrek altın, 3 parça altın saat kordonu, 2 adet altın kolye ve 2 çift altın küpeyi ikamete gelen dolandırıcılara elden teslim etti.

Nitelikli Dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

22 GSM HATTI KULLANILDI

Ekipler, 5 şüpheli şahsa ait toplam 22 GSM hattı üzerinde planlı, projeli çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale merkezli Siirt, Adana ve İstanbul'da yapılan ikamet aramalarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

1 şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında örgüt lideri konumunda bulunan ve 4 suç kaydı, 8 aranma kaydı olan toplam 11 yol 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 61 bin 660 TL adli para cezası bulunan şüpheli H.S., Kocaeli'nde yakalandı.

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.