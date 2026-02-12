Çanakkale’de 17 yaşındaki genç, üvey babasını av tüfeğiyle öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kocagür köyünde dün gece saatlerinde, köyde işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Emrah Çiloğlu ile eşi Hatice Çiloğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya Hatice Çiloğlu’nun oğlu Y.S.A. da dahil oldu. Evde yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ, ÜVEY BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kavga sırasında 17 yaşındaki Y.S.A.’nın av tüfeğiyle ateş ettiği, Emrah Çiloğlu’nun sırtından ve başından vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleye rağmen Çiloğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ GENÇ GÖZALTINDA

Olayın ardından Y.S.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.