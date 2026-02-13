Kars'ta kaza yapan araçta can pazarı

- Kars'ta buzlanan yolda bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve 1'i kadın, 2 kişi yaralandı.
- Kazayı görenler acil ekipleri arayarak yardım isterken, yaralılar olay yerine gelen ekiplerce kurtarılıp hastaneye sevk edildi.
- Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Kars-Paşaçayır yolunda korkunç bir kaza meydana geldi.
Paşaçayır istikametinden Kars'a seyir halindeki hafif ticari araç, yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
TAKLA ATIP, TERS DÖNDÜ
Takla atarak ters dönen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI
Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerini teslim etti.
Ambulanslara alınan yaralılar daha sonra kentte hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.