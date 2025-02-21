Çanakkale’de 25 köy yolu ulaşıma kapandı

DHA
Çanakkale Yenice ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışı nedeniyle Yenice ilçesine bağlı Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri, Kalkım beldesine bağlı Armutçuk, Pazarköy’e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri ulaşıma kapandı.
EKİPLER TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPACAK
İl Özel İdaresi ekipleri bölgede teyakkuz halinde beklerken, yağışın etkisini yitirmesinin ardından ulaşıma kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için kar küreme ve temizleme çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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