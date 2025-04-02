Çanakkale’de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İHA

Bugün saat 15.30 sıralarında, Çanakkale Köprülü Kavşağı’ndan Ezine yönüne ilerleyen 24 yaşındaki Emir Can Okuducu’nun kullandığı 17 AGV 605 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun solundaki bariyere çarpan motosiklet, ardından refüjdeki aydınlatma direğine savruldu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki sürücüler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Emir Can Okuducu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okuducu’nun cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.