Çanakkale’de boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde boş arazide yeni doğmuş bir kız bebek cesedi bulundu.
- Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında akşam saatlerinde arazide hareketsiz yatan bebeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖBEK BAĞI KURUMAMIŞ
Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle bebeğin yeni doğduğu tespit edildi.
Bebeğin cansız bedeni, incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.