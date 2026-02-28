İran'daki savaş BAE'ye sıçradı: Valizini toplayan Dubai'den çıkmak için havalanına koştu

Orta Doğu kaos dolu bir sabaha uyandı.

ABD ile İsrail ortaklığında İran'a öncü saldırı başlatıldı.

İran bu saldırılar karşısında misilleme yoluna giderken savaştan etkilenenler bu 3 ülke ile sınırlı kalmadı.

Bölgede bulunan ABD üslerini hedefe koyan İran, başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere birçok ülkeye çok sayıda füze yolladı.

DUBAİ'DE ÇOK SAYIDA PATLAMA

Misilleme saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlamalar meydana geldi.

Görgü tanıkları, şehirde birden fazla büyük patlamanın yaşandığını bildirdi.

OTELİN HEMEN YAKININA DÜŞTÜ

Dubai’de Fairmont Oteli yakınlarına insansız hava aracı (İHA) isabet etti.

Olayın ardından otelde konaklayan turistlerin hızla binayı terk ettiği öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Bir görgü tanığı CNN’e, otelin yakınındaki West Palm Beach’te yürürken insansız hava aracının isabet ettiğini gördüğünü söyledi.

Başta drone’u "gökyüzünden düşen bir kuş" sandığını, ardından dronun patlamadan önce keskin bir şekilde sola doğru manevra yaptığını gördüğünü anlattı.

OTELLERDE KORKU DOLU ANLAR

İran’a ait bir başka füze ise, yapay Palm Jumeirah adasındaki prestijli bir bölgeye düştü.

Bölgede Rus turistler arasında popüler olan lüks otellerin bulunduğu belirtiliyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin ülkeye doğru fırlatılan İran'a ait birden fazla bir füze ve insansız hava aracı (İHA) dalgasını başarıyla engellediği kaydedildi.

Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri etkisiz hale getirdiği ve ciddi maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava sahasını geçici olarak kapattı.

Kararın alınmasında gerekçe olarak güvenlik unsurları öne sürüldü.

Bölgedeki tehlikeli anların ardından kentte bulunan çok sayıda turist ülkeyi terk etmek için havaalanlarına koştu.

Hava sahasının kapatılması nedeniyle uçuşlar yapılamazken yolcuların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı.

2025'İN SON AYINDA 2 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAMIŞTI

Dubai, 2025 yılında 19,59 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçi ağırlayarak turizmde yeni bir rekora imza atmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en çok turist çeken kenti olan Dubai’de Aralık ayında ilk kez tek bir ayda 2 milyondan fazla ziyaretçi kaydedilmişti.

Şehir özellikle kasım-mart döneminde düzenlenen etkinlikler, alışveriş festivalleri ve elverişli hava koşulları nedeniyle yoğun talep görüyor.