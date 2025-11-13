Çanakkale'de hamsi bolluğu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale'de geçen sene balıkçıların ağlarını şenlendiren palamuttan ise bu sene ses gelmedi.

Tezgahlarda fiyatını koruyarak bolluk gösteren hamsi ve sardalya ise 200-250 lira bandında seyrederek vatandaşın tercihi oldu.

"UFAK BİR AKIM OLDU"

Çanakkale'de balık hali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, "Sezonumuz güzel başladı. Sezonun başında lüfer yüzünü gösterdi. Ondan sonra lüferin fiyatları 800 liraya, 750 liraya, 1000 liraya kadar o aralıklarda seyretti.

Ondan sonra ufak bir akım oldu. Akımın sonrasında biraz lüferin azalmasıyla beraber şu anda güncel fiyatlar bin 500 lira, bin 700 lira bandında.

Tezgahlarda o fiyatlara kadar yükseldi. Bunu da neye bağlıyoruz? Suların ve hava ısısının sıcak gitmesi, iklimsel değişiklikler, balıkların göç yönünün değişmesi.

Yani lüfer hızlı bir şekilde Çanakkale Boğazı'na girdi ve geçti. Şimdi azalmasından dolayı fiyatı da otomatik olarak yükseldi." dedi.

BU SENE PALAMUT YOK

Denizlerde palamut balığının az olduğuna dikkat çeken balıkçı Hasan Doğuş Tunç, "Palamut çok azdı bu sene. Palamudumuz yoktu. Palamutta 500 liradan başladı fiyatlar. O da iyice azalmasıyla beraber tane 600, 700, 800 lira bandında. Balığın boyutuna göre palamut fiyatı da o aralıklarda geziyor." diye konuştu.

Uygun fiyatlı balıklara değinen Hasan Doğuş Tunç, "Ucuz balıklarımıza gelelim. Hamsimiz gayet ucuz. Bu sene hamsi yüzünü gösterdi. Vatandaşın ve balıkçının, büyük balıkçının yüzünü hamsi güldürdü. Balık tezgahlarında hamsinin fiyatı da 200 ve 250 lira bandından satılıyor. Çanakkale'nin meşhur sardalyası o zaten hiç kesmedi. Onun da fiyatı 200-250 lira bandında.

Onun yanı sıra diğer balık çeşitlikleri de ortalamanın iki tık üzerinde diyebiliriz. Hamsi ve istavrit, sardalya bunların fiyatları gayet makul ve uygun. Ama diğer balıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor şu anda." ifadelerini kullandı.

"BALIKÇILAR PALAMUDUN PEŞİNDE"

Balıkçıların lüfer, palamut ve toriğin peşinde olduğunu söyleyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz açıldığımız zaman bu alamana dediğimiz ağlarla lüfer, palamut ve torik yani o üç balığı onun peşindeyiz. Şu anda bütün balıkçılar onun peşinde. Çünkü eylül, ekim, kasım, aralık sezonuna kadar bu üç balığın Çanakkale Boğazı'nda göçü gerçekleşiyor ve balık Karadeniz'den Marmara'dan Ege'ye doğru göç ettiği için Çanakkale bölgesindeki geçiş noktası oluyor. Bütün balıkçılarda palamudun, lüferin, toriğin peşinde."

Balıkhane tezgahlarında hamsinin kilosu 250, sardalya 250, istavrit 300, karagöz 400, çipuranın kilosu 500, mezgit 550, levrek 600, palamudun tanesi ise 800 liradan liradan satılıyor.