Çanakkale'de husumet cinayeti: 1 kişi öldürüldü

Aralarında husumet bulunan M.K.K. tarafından bıçaklanan S.T., olay yerinde hayatını kaybetti. M.K.K., polis tarafından olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 21:28
Çanakkale'de Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi’nde kan donduran cinayet...

Olayda, alkollü olduğu tespit edilen M.K.K., aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan S.T.’yi bıçakla yaraladı. 

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, S.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

M.K.K., polis tarafından olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

