Çanakkale'de husumet cinayeti: 1 kişi öldürüldü

- Çanakkale'de M.K.K., husumetli olduğu S.T.'yi bıçaklayarak öldürdü.
- Olay yerinde yakalanan M.K.K., gözaltına alındı.
- Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.
Çanakkale'de Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi’nde kan donduran cinayet...
Olayda, alkollü olduğu tespit edilen M.K.K., aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan S.T.’yi bıçakla yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, S.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
M.K.K., polis tarafından olay yerinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.