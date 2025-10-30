Çanakkale'de kayalıklarda ceset bulundu

- Çanakkale Ayvacık'ta, kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişinin cesedi bulundu.
- Özgür K.'nin öldüğü sağlık ekiplerince tespit edildi.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıklar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz haldeki Özgür K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Özgür K.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.