Çanakkale'de kazadan yaralanan genç, 23 gün dayanabildi

- Ahmet Can Öztekin, Biga'da motosikletiyle bariyere çarptı.
- Tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra yaşamını yitirdi.
- Kaza anı başka bir motosikletçinin kask kamerasına yansıdı.
Biga-Çan kara yolunda Ahmet Can Öztekin'in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ise bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
23 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Can Öztekin, dün, 23 gün sonra hayatını kaybetti.