Çanakkale'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

- Çanakkale'de kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Müslüm Gümüş hayatını kaybetti.
- Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü teyit etti.
- Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Pınardere köyüne seyir halinde olan Müslüm Gümüş idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.