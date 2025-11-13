Çankırı'da aranan 50 şahıs yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 50 şahıs ve 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, 2 narkotik, 1 kaçakçılık operasyonunda 8 şahıs hakkında işlem tesis edilip yapılan operasyon ve denetimlerde 8 gram bonzai, 276,24 gram sentetik kannobinoid, 9,34 gram metamfetamin, 526 gram esrar, 84 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

TRAFİKTE SIKI DENETİM

Trafik denetimlerinde ise 110 araç trafikten men edilirken bin 384 araç sürücüsüne toplamda 5 milyon 691 bin 29 TL cezai işlem uygulandı.