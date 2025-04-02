Çankırı'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk aranıyor

AA & Ensonhaber

Bayram tatili için İstanbul’dan ailesiyle birlikte memleketi Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Süleymanhacılar köyüne gelen 9 yaşındaki A.H.K, sabah saatlerinde annesinin köyü olan Kayı köyüne gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak aradan saatler geçmesine rağmen kendisinden haber alınamayınca ailesi, endişelenerek durumu jandarmaya bildirdi.

KÖYLÜLER DE ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) ve polis ekipleri, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda, iz takip köpeği ve drone'lar kullanılarak çocuğun izine rastlanmaya çalışılıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamadığı belirtildi.

Arama çalışmalarının daha da genişletilmesi amacıyla çevre illerden takviye ekip talep edildiği öğrenildi.