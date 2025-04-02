Çankırı'da kaybolan Ayaz, 12 saat sonra sevindiren haber

DHA

9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya, Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte memleketi Çankırı’ya geldi.

Ancak Kaya’dan sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 107 PERSONEL GÖREV ALDI

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İl jandarma ve AFAD ekiplerine Kastamonu ve Ankara’dan destek ekipleri de katıldı.

107 personelin görev aldığı arama çalışmalarında 2 dron ve 2 arama köpeği kullanıldı.

12 SAAT SONRA SAĞ BULUNDU

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda Kaya, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Kayı köyü yakınlarında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Kaya, kontrollerin ardından ailesine teslim edildi