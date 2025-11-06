Çankırı’da kayıp olarak aranan genç, ölü bulundu

- Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kaybolan 30 yaşındaki Osman Soydaş, arama çalışmaları sonucunda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşayan 30 yaşındaki Osman Soydaş’tan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları acı bir sonuçla tamamlandı.
60 Personel ve 20 Vatandaş Seferber Oldu
AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra köylülerin de katılımıyla yürütülen arama çalışmaları dün sabah başlatıldı.
Toplam 60 personel ve 20 gönüllü vatandaş, dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle bölgeyi karış karış taradı.
Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulundu
Ekipler, aramalar sonucunda köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında Osman Soydaş’ın cansız bedenine ulaştı.
Yapılan ilk incelemelerde, Soydaş’ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.
Soruşturma Başlatıldı
Soydaş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.