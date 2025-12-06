Hatay'da müşteri 'ölüyorum' diye bağırdı: Garsonun Heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Hatay'ın Antakya ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Dinleme Tesisi'nde kuşbaşı yemek yiyen müşteri Sabahattin Özalan, nefes almakta güçlük çekince hareketleriyle kendini belli etmeye başladı.

Müşterisinin tam tıkanıklık nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini fark eden tesiste görevli garson Burhan Temir, Özalan'a Heimlich manevrası yaparak nefes almasını sağladı.

İLK YARDIM BİLGİLERİ MÜŞTERİYİ HAYATA DÖNDÜRDÜ

Anbean kameraya yansıyan yaşam mücadelesindeki müdahalesiyle takdir toplayan Temir, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ilk yardım kursunda öğrendiği bilgilerle müşterisini hayata tutundurdu.

Heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtaran garson Temir, "Misafire Heimlich manevrasını uygulayarak kurtardım, bu Heimlich manevrasını kullanacağım aklıma gelmezdi." dedi.

"BU HEIMLICH MANEVRASINI KULLANACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ"

Müşterinin nefes alamadığını fark edip Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtaran garson Burhan Temir, şunları söyledi:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisleri'ndeyiz. Bir misafirimiz yemek yediği esnada boğazına yemek kaçtı ve tam tıklanma yaşadı. Misafirin tam tıkanma yaşadığını görünce acil müdahale yapmak zorunda kaldım. Hatay Büyükşehir Belediyesinin verdiği ilkyardım eğitiminden kaynaklı Heimlich manevrasını biliyordum. Misafire Heimlich manevrasını uygulayarak kurtardım. Bu Heimlich manevrasını kullanacağım aklıma gelmezdi. Eğitimdeki bilgiler aklıma geldi ve hemen tam tıkanma yaşayan misafiri kurtardım. Heimlich manevrasını çok önemli ve herkesin bu eğitimi alması gerekiyor. Bu eğitimden dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Misafirin kurtulmasına sevindim.

"ÖLÜYORUM DİYE BAĞIRDIĞIM ESNADA HEIMLICH UYGULADI VE NEFES ALDIM"

Heimclich manevrasıyla hayata tutunan müşteri Sabahattin Özalan, şöyle konuştu:

Kuşbaşı yemeği yaptırmıştım. Yemek yediğim sırada garsondan ayran isterken konuştuğum esnada ağzımdaki yemek boğazıma kaçtı. Masada su yoktu ve su içmek için lavaboya koştum. Su içince daha kötü oldum ve tam nefes alamaz oldum. Çalışan arkadaşlara 'ölüyorum' diye bağırdığım esnada garson arkadaş arkama geçip, Heimlich manevrasını uyguladı ve nefes almaya başladım.



Heimlich manevrasını yaşamaya tutundum. O anda ölümü gördüm sanki denizde boğulduğumu hissettim. Garson arkadaşa çok teşekkür ederim. Hızır gibi yetişerek kurtardı. Heimlich manevrası çok önemli ve kimse bilmeseydi ben ölürdüm. Her ailenin bir ferdi Heimlich manevrasını bilmelidir.