DHA
Çorum'da Yusuf A.'nın kullandığı otomobil ile Mustafa B. kontrolündeki otomobil çarpıştı.
Otomobildeki Muhammet A.'nın dışarı fırladığı kazada; Yusuf A., Sati M., Zeynep Emine A., Esra A., Sudenaz A. ve Zehra B. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere götürülüp tedaviye alındı.
KAZA İLE İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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