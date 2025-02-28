AA

Sokak köpekleri, vatandaşların ve sokakta yaşayan diğer canlıların can güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor..

Sahipsiz köpek vahşetinin yaşandığı son adres ise Çorum'un Mecitözü ilçesi oldu.

Olayda, Mecitözü Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi B.Ö, 25 Şubat'ta sabah okulun çevresindeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda bacağından ısırılan B.Ö'nün montu ve ayakkabıları parçalandı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından B.Ö'ye 4 gün istirahat raporu verildi.

"KIZIMIN KIYAFETLERİ KALIN OLDUĞU İÇİN SALDIRIYI BACAĞINDAKİ BİR ISIRIKLA ATLATTI"

B.Ö'nün annesi Lale Ö, yaptığı açıklamada, kızının okula girmek üzereyken saldırıya uğradığını, kaçmaya çalışırken 2 kez düştüğünü söyledi.

Saldırı haberini aldıklarında iş yerinden ayrılıp eşiyle birlikte hastaneye gittiğini belirten Lale Ö, "Kızımın kıyafetleri kalın olduğu için saldırıyı bacağındaki bir ısırıkla atlattı ama çok daha ağır yaralanabilirdi. Montu ve ayakkabıları parçalandı." dedi.

OKUL ÇEVRESİNDE ÇOK SAYIDA SAHİPSİZ KÖPEK BULUNDUĞUNU BİLDİRDİ

Ev ve okul çevresinde çok fazla sahipsiz sokak hayvanı olduğunu dile getiren anne, bu nedenle çocuklarını işten fırsat buldukça kendilerinin okula bıraktığını anlattı.

"SALDIRIDAN DOLAYI PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Sahipsiz hayvanlarla ilgili en kısa sürede çözüm beklediğinin altını çizen Lale Ö, şöyle konuştu:

Etrafta çok fazla köpek olduğu için bir yere gidemiyoruz. Kış günü hayvanlar aç, insanlar haliyle sokaklara yiyecek bırakıyor. Bu durumda hayvanlar da buraları benimsiyor. Bu sorun hemen çözülmeli. Benim kızıma 8 köpek saldırdı. Çok daha ağır yaralanabilirdi, uzuv kaybedebilirdi. Kızım zaten köpeklerden korkuyor, saldırıdan dolayı psikolojisi bozuldu. Buradan uzaklaşması için Çorum'daki akrabalarımızın evine gönderdik. Bu hayvanlar insanlar için çok tehlikeli.

Öte yandan, 8 sahipsiz köpeğin öğrenciye saldırı anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.