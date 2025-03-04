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İHA

Çorum'un merkezine bağlı bir mahallede Müslüm A. ile akrabası Mesut H. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mesut H., bıçakla Müslüm A.’yı yaraladı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Kavgayı ayırmak isteyen Müslüm A.’nın eşi İlknur A. da eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.