Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DHA
Çorum'da Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde Ali G. idaresindeki otomobil ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait Serkan Z.'nin kullandığı ambulans çarpıştı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 sürücüsü, hafif yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AMBULANSIN ÖN KISMINA SAPLANDI
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilin sol arka kapısının ambulansın ön kısmına saplandığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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