Çorum'da dur ihtarına uymayan ehlyetsiz sürücü, ormanlık alanda yakalandı

İHA

Çorum’da yaşanan olay, adeta bir aksiyon filmini aratmadı. Sarılık Kavşağı’nda devriye görevinde olan polis aracına çarpan 19 AEM 303 plakalı otomobilin sürücüsü, “dur” ihtarına aldırmadan olay yerinden hızla kaçtı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, yaklaşık 35 kilometre boyunca şehir dışına doğru ilerledi. Ancak kaçış, aracın çamura saplanmasıyla sona erdi. Aracını terk eden sürücü, bu kez ormanlık alana doğru koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak ekipler, sıkı bir takip sonrası şahsı kıstırarak ormanda yakaladı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SİLAH FİŞEKLERİYLE YAKALANDI

Yapılan kimlik kontrolünde sürücünün 16 yaşındaki C.Ö. olduğu ve herhangi bir sürücü belgesine sahip olmadığı belirlendi. Araçta yapılan incelemelerde ise çeşitli silah fişekleri ele geçirildi.

94 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Küçük yaşına rağmen büyük bir tehlikeye yol açan C.Ö.’ye, trafik kurallarını hiçe sayması ve ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı toplamda 94 bin TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.