Çorum'da dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler yakalandı

AA & Ensonhaber

Çorum'da Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkiinde M.Y., otomobiliyle polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında otomobilden inen M.Y. ve M.C., polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kaçma sırasında M.C.'nin elinde ruhsatsız tabanca olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Aday sürücü olduğu öğrenilen M.Y.'nin ehliyeti iptal edilirken dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 20 bin 456 lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.