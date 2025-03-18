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İHA

Çorum'da, iki grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kavga sırasında şahıslardan biri tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kurşunlar bir otomobil ve iş yerine isabet etti.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden K.C.'nin ikametinde arama yaptı.

İKAMETİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evin müştemilat ve bodrum kısmında bir otomatik av tüfeği ve 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.