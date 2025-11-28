Abone ol: Google News

Çorum'da motosiklet çalan çocukların üzerinden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Çorum'da motosiklet çalan 3 çocuk, polis ekiplerinin uzun süreli takibiyle yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 03:38
  • Çorum'da motosiklet çalan 3 çocuk, polis takibiyle yakalandı.
  • Üzerlerinde uyuşturucu madde bulundu.
  • Çocuklar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çorum merkez Kale Mahallesi'nde C.K., M.Y. ve P.T. isimli 18 yaş altındaki çocuklar iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri tespit ederek takip başlattı.

Kovalamaca sonucunda 3 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelilerin üzerinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada C.K. ve P.T.'nin kaldıkları yurttan firar ettikleri tespit edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen çocuklar hakkında işlem başlatıldı.

