Çorum'da motosiklet çalan çocukların üzerinden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

- Çorum'da motosiklet çalan 3 çocuk, polis takibiyle yakalandı.
- Üzerlerinde uyuşturucu madde bulundu.
- Çocuklar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Çorum merkez Kale Mahallesi'nde C.K., M.Y. ve P.T. isimli 18 yaş altındaki çocuklar iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri tespit ederek takip başlattı.
Kovalamaca sonucunda 3 şüpheli yakalandı.
UYUŞTURUCU BULUNDU
Şüphelilerin üzerinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan sorgulamada C.K. ve P.T.'nin kaldıkları yurttan firar ettikleri tespit edildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen çocuklar hakkında işlem başlatıldı.