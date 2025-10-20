Çorum'da oğlu tarafından tüfekle vurulan baba öldü

- Çorum'da oğlu tarafından tüfekle vurulan Yaşar Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu.
- Polis, Yılmaz'ın oğlu M.Y.'nin pompalı tüfekle ateş ettiğini tespit etti.
- M.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Çorum merkez Buharaevler Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) tüfekle vurulmuş halde buldu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede Yaşar Yılmaz'ın oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
Olayın ardından evden kaçan M.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.