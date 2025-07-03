Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Çorum’un Alaca ilçesi Sungurlu-Zile karayolu mezbahane kavşağında meydana gelen kazada, M.D. idaresindeki otomobil ile F.C. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.
Sürücü, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düştü.
2 YARALI
Kazada, motosikletten düşen sürücü ile Ş.C. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.