Çorum'da otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kent merkezinde bulunan bir mahallede otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Çorum'da Mehmet S. idaresindeki otomobil ile Refai El A.'nın kullandığı plakasız motosiklet, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde'de çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRAFİĞE AÇILDI
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)