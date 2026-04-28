Ankara'da hayvanseverlerden garip eylem: Kimse anlam veremedi

Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var...

Son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı.

SÖZDE HAYVANSEVERLER İÇİN BİR ÖNEMİ YOK

Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok.

Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYORLAR

Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.

PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Son olarak Ankara'da kameralara yansıyan görüntüler bu kadarına pes dedirtti.

Ankara’da düzenlenen 'Yaşatacağız' eyleminde kalabalık arasında yer alan bir kadının sergilediği sıra dışı davranışlar, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

HAREKETLERE KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hayvan Hakları Komisyonu’nun da katıldığı eylemde ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.