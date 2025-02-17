Çorum'da polisten kaçan şahsın üzerinden ruhsatsız silah çıktı
İHA

Çorum merkez Küçük Abdullah Caddesi’nde polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında dur ihtarına uymayan G.C. isimli şahıs aracıyla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri tarafından takibe alınan şahıs, yaya olarak uzaklaşmaya çalışırken yakalandı.

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi.

Polis merkezine götürülen şahsa 2 bin lira trafik cezası da uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor