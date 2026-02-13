Abone ol: Google News

Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Çorum'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 06:29
  • Çorum Kunduzhan Mahallesi'nde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
  • Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum merkez Kunduzhan Mahallesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede yaptığı incelemede M.Y. (17) ile E.Ö.'nün (18) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandığını belirledi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ateş eden şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

