Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum merkez Kunduzhan Mahallesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede yaptığı incelemede M.Y. (17) ile E.Ö.'nün (18) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandığını belirledi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ateş eden şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.