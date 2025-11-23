Çorum'da tartıştığı kişilerden şikayetçi olmaya gitti: İfade verdiği sırada öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde acı olay...

Aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu iddia edilen Yusuf Erçorumlu ile F.T. arasında telefonda tartışma çıktı.

ARALARINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Telefonda başlayan gerginliğin ardından Yusuf Erçorumlu ve oğlu, Sunguroğlu Mahallesi'nde bulunan iş yerine giderek F.T. ve T.B. ile görüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga, vatandaşlar tarafından ayrıldı.

ŞİKAYET SIRASINDA FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerinden ayrılan Yusuf Erçorumlu, kavga ettiği şahıslardan şikayetçi olmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne gitti. Erçorumlu, F.T. ve T.B.'den şikayetçi olduğu esnada aniden fenalaştı.

Polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Erçorumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 TUTUKLAMA

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen M.T., F.T. ve T.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.T. ve T.B. tutuklandı.