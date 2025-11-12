Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıska Türkler Birliği heyeti ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı ziyaret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıska Türkler Birliği heyetini kabul etti.

"SİZLERLE GÖNÜL BAĞIMIZ DA DAYANIŞMAMIZ DA KATİDİR"

Erdoğan, kabule ilişkin şu açıklamalarda bulundu.

Ahıskalı kardeşlerimizin anavatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla da yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle gönül bağımız da dayanışmamız da katidir. Ahıskalı kardeşlerimizi ilgilendiren tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız kapılarını sizlere her daim açık tutmuşlardır.

"ENERJİMİZİ, TÜRK TOPLUMUNUN ÇOK DAHA İYİ KONUMLARA ULAŞMASI İÇİN KULLANALIM"

Erdoğan, Ahıska Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması için Dünya Ahıska Türkleri Birliği başta olmak üzere, çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda gördüğünü kaydederek şöyle dedi:

Enerjimizi kısır çekişmelerle harcamak yerine, Türk toplumunun çok daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Bu noktada bilhassa aile bağlarımıza ve özellikle Ahıskalı gençlerimize özel ihtimam göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Genç kardeşlerimizin milli ve manevi duygularımıza yabancı yetişmemeleri çok ama çok mühimdir. Sizlerin bu doğrultuda üretebileceği projelere ve çalışmalara katkılarımızı sürdüreceğiz.

"BU BEDBAHT SÜRGÜNÜN 81'İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ İDRAK EDİYORUZ"

14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün ata vatanlarından uzak diyarlara sürgün edilmelerinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sürgünde yitirdiklerimizin aziz hatıralarını anmayı, onları yad etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor.



Bu etkinlikleri farklı ülkelere taşımanın bilhassa sürgünün tanığı olan coğrafyalara ulaştırmanın isabetli olacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlığımızla birlikte, sürgüne dair interaktif bir sergi düzenlemeyi planladığınızı öğrendim. Bu serginin Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde gösterildikten sonra inşallah uygun bir mekanda daim kılınmasını hedefliyoruz. Böylece Ahıska Türkü kardeşlerimizin çetin mücadelesini kalıcı olarak sergileyebilir, gelecek nesillere aktarabiliriz.

"150 BİNDEN KİŞİYE UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaştan etkilenerek Türkiye'ye gelen 5 bine yakın Ahıska Türkü'nün temsilcilerini görmekten bahtiyarlık duyduğunu belirterek, "Malumunuz, ülkemizden uluslararası koruma talep eden 2 bin 315 Ahıska Türkü'nü Elazığ'a geçici olarak yerleştirmiştik. Aralarından 703 kardeşimizi TOKİ tarafından Bitlis-Ahlat'ta yapılan birinci etap konutlarda iskan ettik, ikinci etap konutları da hızla inşa ediyoruz. Daha evvel, 2015'te aldığımız kararla, Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenen toplam 3 bin 215 Ahıskalı soydaşımızı Erzincan- Üzümlü ve Bitlis-Ahlat'ta iskan etmiştik.

Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik. Diğer ülkelerde de ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımızın marifetiyle sürdüreceğiz. Türkiye olarak her zaman yanınızdayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum, ziyaretleriniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.