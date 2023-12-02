Denizbank'tan yeni açıklama! Görüntüler hesap sahibinin para çekme anlarına ait... Futbol camiasının tanınan isimlerinin karıştığı gizli fon dolandırıcılığında, bankacı Seçil Erzan’ın paralarla birlikte bankaya girdiği görüntülere ilişkin Denizbank’tan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, görüntülerin para çekme işlemine ait olduğu, saadet zincirine teslim görüntülerinin olmadığı vurgulandı.

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DHA

Bankacı Seçil Erzan dolandırıcılığında bir yeni gelişme daha yaşandı.

Erzan, Denizbank'ta şube müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdı.

Bu kapsamda 18 kişiden yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira alındı.

Bunun üzerine olayın açığa kavuşmasıyla birlikte Erzan tutuklanırken, olaya karışan isimlerin mağduriyetleri de ortaya çıkmaya başladı.

Denizbank'tan savunma

Süreç devam ederken iddialarda adı geçen Denizbank ise Seçil Erzan'ın işlemlerinde banka resmi evraklarının kullanılmadığını savundu.

Öte yandan sistemin bir "Saadet zinciri" olduğu, olaya ismi karışanların da bilinçli olarak bu sisteme girdiği vurgulandı.

Son olarak söz konusu bankadan yeni bir açıklama geldi. Denizbank, ortaya çıkan bazı görüntülerin bir bölümünü paylaştı.

"Fon hesabı olsaydı para nakden çekilip dışarı çıkarıldı"

Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarının paylaşıldığı açıklamada, şöyle denildi:

İlk günden beri vurguladığımız üzere saadet zincirine bankada teslim edildiği iddia edilen bir kısım paralar, iddianın aksine banka kayıtlarından nakit ödeme yoluyla çıkarılarak "sistem" olarak adlandırılan organizasyona teslim edilmektedir. Nitekim bu husus, bankamızın 28 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ekte de yer alan 3. Kamuoyu Bilgilendirmesinin 20 Soru 20 Yanıt bölümündeki 17. sorunun yanıtında ayrıntıları ile örnek verilerek açıklanmıştır.



Eğer iddia edildiği gibi banka nezdinde bir fon hesabı olsaydı para nakden çekilip dışarı çıkarılmaz hesaptan hesaba aktarılırdı. İlgili kamera kayıtları, bankamıza yatırılan bir paraya değil aksine bir hesap sahibinin, hesabından nakit çekme işlemine aittir.

"2 milyon 490 bin dolar olan bu para nakit olarak şubeden çekildi"

Açıklama şöyle devam etti:

Şikayetçi eski sporcu, hesabındaki tutarları kardeşinin sahibi olduğu şirkete havale etmiş, şirketten para çekme yetkisi olan kardeşi de önceden bankamıza iletilen ve talebi üzerine hazırlanan 2 milyon 490 bin dolar olan bu parayı nakit olarak şubeden çekmiştir. Görüntülerden açıkça anlaşıldığı gibi hesap sahibi, elindeki siyah bir çantayı gişe mahallindeki masanın üzerine koymuş ve çekme talimatı verdiği söz konusu tutar nakit olarak çantaya doldurulmuştur. Bu husus kameralarda açıkça görülmektedir. Hemen akabinde sonradan A.Y. olduğu anlaşılan Seçil Erzan'ın para getir-götür işlerinde kullandığı şahıs, para dolu siyah çantayı alarak bankadan çıkış yapmıştır. Hesap sahibi, bankamız nezdinde mevcut imza sirkülerine uygun ödeme fişini imzalayıp, Seçil Erzan ile öpüşerek vedalaşmış ve kapıda bekleyen güvenlik görevlimiz ile selamlaşarak çok kısa bir süre sonra şubeden ayrılmıştır.

"Güvenlik açısından diğer müşterilere kapalı mahalde yapılıyor"

28 Kasım 2023 tarihli, '20 Soru 20 yanıt' başlıklı açıklamamızın 17. maddesinde de örnekleri ile açıklandığımız gibi nakit olarak müşterinin zilyetliğine geçmiş ve banka dışına çıkarılmış bir para üzerinde bankanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Yine ilgili haber programlarında, 'para neden gişeden teslim edilmiyor' şeklinde getirilen eleştiriye cevaben açıklamak isteriz ki; bu bölüm gişe mahallinin bir parçası olup kameralarla izlenmektedir. Büyük tutarlı para teslimleri, gişelerin güvenlik amaçlı camla korunan ön bölümünün fiziken teslimata müsaade etmemesinden dolayı sektör uygulamalarına paralel olarak bu gişe bölümünün tam arkasında yer alan güvenlik açısından diğer müşterilere kapalı mahalde yapılmaktadır.

"Hiçbir makama bugüne kadar herhangi bir şikayet iletilmemiştir"

Kamera kayıtlarındaki işlemler ile ilgili bankamız dahil hiçbir makama bugüne kadar herhangi bir şikayet iletilmemiştir.



Teftiş Kurulumuz tarafından düzenlenen 28 Nisan 2023 tarihli raporumuzun ekinde, yer alan delil niteliğindeki kamera kayıtlarını kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bilgilerinize sunarız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)