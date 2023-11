Denizbank fon dolandırıcılığıyla ilgili açıklama yaptı: 20 soruya 20 yanıt

ensonhaber.com

Denizbank'ın açıklaması şu şekilde:

Seçil Erzan ile olay sonrası ilk temas

Seçil Erzan'ın Banka Genel Müdürlüğü'ne gelmesi ve ifadesinin alınması

Seçil Erzan’ın bankamızca alıkonulduğuna ve delil karartıldığına dair kasıtlı iddialara yanıtlarımız

Denizbank yöneticilerinin sözde fondan bilgisi var mıydı?

Kayıtlar paylaşıldı

Seçil Erzan’a para verdiğini iddia eden A.T.’nin vekili tarafından mahkemeye sunulan ve emniyet birimlerince deşifre edilen 7 Nisan akşamı Seçil Erzan’la yaptığı telefon görüşmesinin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir;



A.T.: Kaç kişi var 20-25 ya Seçil gözünü seveyim bize artık yalan söyleme çoluğumuz çocuğumuz zor durumda



Seçil ERZAN: Arda 100 kişi falan yok dur…eee.



A.T.:Kaç kişi var tahmini bi düşün bakayım



Seçil ERZAN: Bi dakika… ee… 10 tane futbolcu var



SA.T.: Evet



Seçil ERZAN: Eee… işte 10’da benim yandan yani… 10’da benim yakın çevremden.



A.T.: E terim var Fatih hocanın şeyi ondan sonra



Seçil ERZAN: Toplam o kadar… Hepsi o kadar hani 21-22



A.T.: Bak Seçil. Sana diyeceklerimi iyi dinle bak şuanda bu savcılık işlerini de polisi de her şeyi biz tutuyoruz. Kimseyi hiçbir yere göndermiyoruz. Eğer sen bunları doğruyu söyleyeceksin ki biz bu işi bankayla çözmeye çalışalım. 20 kişiyse gidip bankayla bunu çözmeye çalışırız. Ama bana dersen ki arda 100 kişi var, bu iş olmaz…



Seçil ERZAN: Hani maksimumu olsun 23 kişi yani 25 kişi olsun. O kadar bile yoktur. Hı hıı…



A.T.: Yani Seçil eğer 25 kişiyse gidip oturulur konuşulur bizim peki hepimizin zararlarımızı biliyor musun



Seçil ERZAN: Biliyorum yani zararda olanları biliyorum. Yani zararda… mesela Emre almadı sen anaparanı tamamladın faizini almadın



A.T.: Ya ben faizi geçtim. Ben sana sayıcam zaten. Şeyleri falan 8.250’leri falan onları geçtim hepsini öyle elden aldı. Ben tam anaparam 7.650’ye falan geliyor. Ben hepsini saydım. Anladın mı. Vermediğiniz ödemediğiniz.



Seçil ERZAN: Ödenenlerden nasıl senin



A.T.: Yok ödenenler… ya Seçil darma dağınım ben biliyorsun Emre…



Seçil ERZAN: İşte onların hepsi bende bi yerde yazıyordu çıkarıcam onları işte



A.T.: Peki Fatih hoca, Fatih hoca karda mı bu işten



Seçil ERZAN: Valla Arda bir şey söyleyeceğim normal şartlarda hoca kardaydı yani çünkü hocanın… sen yalnızsın dimi...



A.T.: Yalnızım yalnızım. Hoca kardaydı dimi



Seçil ERZAN: Hı hı… Hı hıı…



A.T.: E Hocanın da krediler çıkmış. O adamcağızda oradan darma dağın



Seçil ERZAN: … yolu kapatıyorlar öyle. Onları da tek tek şimdi çıkaracağım



A.T.: Peki bir şey diyeceğim. Bu Hakan abi. Şimdi Hakan Ateş bunu duydu bugün, Mehmet Aydoğdu duydu. Bunların hiç haberi yok muydu hiçbir şeyden ya



Seçil ERZAN: Yok mahvedecekler beni onlar. Ama ne yaparlar…



A.T.: Sen sen bankayı falan düşünme Seçil. Sen şuanda biz, yani biz yani seni, insanları savcılığa vermesinler diye tutuyoruz herkesi. Ya seni, sen bize doğruları söyle ki biz bir çözüm yoluna gidip bu işi bir an önce toparlayalım yoksa savcılık bilmem ne biri bin para olur yani bu işin yani yalanı yok yıllarca yatarsın