Denizli'de 16 yaşındaki Bennur'dan 2 gündür haber alınamıyor

Denizli’de yaşayan 16 yaşındaki Bennur Gezgen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan 2 gün önce izinsiz olarak ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Yetkililer, Bennur’un bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Genç kızın durumundan endişe eden ailesi ve yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Bennur’u gören ya da nerede olduğunu bilenlerin en yakın emniyet birimlerine bilgi vermesi istendi.