Denizli'de 8 aydır dağda yaşayan hükümlü çadırında yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde hakkında 7 ayrı suçtan 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Duman'ın evine farklı zamanlarda giden jandarma ekipleri kendisine ulaşamadı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, 31 yaşındaki Duman'ın en son 8 ay önce dağlık alana doğru gittiğini belirledi.

Jandarma ekipleri Duman'ın saklandığını değerlendirdiği ormanlık alana operasyon düzenledi.

ÇADIRDA YAKALANDI

Ekipler yaptığı aramada Duman'ı yaşadığı çadırda yakalayarak gözaltına aldı.

Duman'ın yakalanmamak için sık sık yerini değiştirdiği ve yaşadığı yere Hint keneviri ekip yetiştirdiği, ayrıca soğuktan korunmak için avladığı hayvanların derisinden giysi yaptığı tespit edildi.

Çadırda yapılan aramada 105 gram esrar, muhtelif yaşam malzemesi, dürbün ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin ektiği kenevirleri sulamak için bir sulama sistemi yaptığı, kenevirleri yaban hayvanlarından korumak için de çevresine ayı kapanı kurduğu belirlendi.

Duman'ın çevresini sık sık dürbünle gözetleyerek gözlerden uzak kaldığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duman, cezaevine gönderildi.