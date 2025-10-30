Denizli'de kamera açısını değiştirip 370 bin TL çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı Buldan ilçesinde bir kum ocağından 370 bin TL nakit çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin tanınmamak için güvenlik kamera açılarını değiştirdiği tespit edildi.

Göster Hızlı Özet Denizli'nin Buldan ilçesinde kum ocağından 370 bin TL çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Hırsızlar, tanınmamak için güvenlik kamera açılarını değiştirmişti.

JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Hırsızların yöntemi, yakalanmalarını engellemedi... Denizli’nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kum ocağından hırsızlık ihbarı yapılmasının ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. 370 BİN TL ÇALDILAR Yapılan incelemeler sonucunda, kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin, camı kırarak iş yerine girdikleri ve tanınmamak amacıyla güvenlik kamera açılarını değiştirdikleri belirlendi. Hırsızlar, iş yerinden 370 bin TL nakit para çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR Yapılan titiz incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi. JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta şüpheli düzeneği bek.iler fark etti

Aydın'da 'Yıldırım Çetesi' çökertildi: 4 tutuklama

Denizli'de yoldan çıkan kamyonet takla attı: Sürücüsü ağır yaralandı