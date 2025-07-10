Denizli'de Kamerunlu göçmen kaçakçısına suçüstü

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında Kamerun uyruklu şüpheli bir şahsı tespit etti.

Ekipler, şüphelinin Denizli üzerinden göçmen kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Kamerunlu organizatörün, farklı Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri önce Denizli'ye getireceği, daha sonra ise Ege Denizi üzerinden kaçak yollarla yurttan çıkaracağı tespit edildi.

Fiziki ve teknik takibe alınan Kamerunlu organizatörün aracı, 8 Temmuz Salı günü Acıpayam ilçe çıkışında durduruldu.

Yapılan aramalarda, Kamerunlu organizatörün üzerinden sahte pasaport çıktı. Araç sürücüsü ve Kamerunlu organizatör gözaltına alındı.

11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Kamerunlu organizatörün bulunduğu araç ve konakladığı otelde yapılan aramalarda ise Senegal, Etiyopya, Kamerun, Eritre ve Gabon uyruklu 11 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. 11 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Kamerunlu organizatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.