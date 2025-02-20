Denizli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde Süleyman Torga yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Egeli’nin (40) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Kadir Egeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Egeli'nin cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Göktürk Sönmez
Editor