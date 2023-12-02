Denizli'de miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı Denizli'de yaşanan miras kavgasında amcalarını sopayla döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan karı-koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde, önceki gün, Mehmet Deniz (43) ile ağabeyi Aziz D. (64) arasında miras malı olan bir tarla ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki kardeş arasında yaşanan miras kavgası Aziz D.'nin eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25) ve Gül Yağmur D.Y. (31) ile damadı Emrah Y.'nin (27) de dahil olmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

3'ü kadın 5 kişi tarafından darbedilen Mehmet Deniz, aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katiller JASAT'tan kaçamadı

Bir kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının ardından olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Denizi İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olay yerinden otomobille Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ne kaçtıklarını belirlediği 5 şüpheliyi Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Karı-koca suçlarını itiraf etti

Gözaltına alınan Aziz D., Filiz D., Yasemin D., Gül Yağmur D.Y. ve Emrah Y., jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından Çameli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden amcaları Mehmet Deniz'i sopayla vurarak kendilerinin öldürdüğünü itiraf eden Gül Yağmur D.Y. ve kocası Emrah Y. tutuklanırken diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)