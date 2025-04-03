Denizli'de motosikletlerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İHA

Denizli’nin Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi.

İki sürücünün dikkatsizliği sonucu 2 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 4 kişi yaralandı.

BİR SÜRÜCÜ KAÇTI

Her iki motosiklette de iki kişinin bulunduğu kazada, motosiklet sürücülerinden birinin yaralı olarak olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevre hastanelere sevk etti. Hastaneye sevk edilen 3 yaralıdan 1’inin durumun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.