İHA
Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne doğru ilerleyen bir öğrenci servisinin, yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
Kazaya karışan servis aracının plakası 35 BYZ 354 olarak tespit edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek hızlı bir şekilde müdahale edildi.
Yaralılar, hemen en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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