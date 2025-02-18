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Denizli'de öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Denizli'de öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Buldan ilçesinde öğrenci taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi ise yaralandı.