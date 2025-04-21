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İHA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sabah saatlerinde bir araç kiralama firmasının önünde, emekli polis memuru olduğu öğrenilen H.H.Ç. ile iş yeri sahibi A.D. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

H.H.Ç., dışarı çıkarak yanında bulunan tabanca ile iş yerine rastgele ateş etti.

KAÇARKEN DÖNER BIÇAĞIYLA VURULDU

İş yerinin camına ve duvarına isabet eden mermilerden ikisi, A.D.’nin eli ve baldırına isabet etti.

Yaralanan A.D., kaçmaya çalışan saldırganı eline geçirdiği döner bıçağıyla kovalamaya başladı.

H.H.Ç., bıçağın sapıyla sırtına aldığı darbe sonucu yere düştü.

YERDEKİ YARALININ YÜZÜNE TEKME ATTI

Ancak olay burada da son bulmadı.

A.D., yaşadığı kan kaybı ve acı nedeniyle sokakta yere yığıldı.

H.H.Ç. ise fırsatını bulduğu anda yerde kanlar içinde yatan A.D.’nin yüzüne tekme attı.

Silah sesleri üzerine panik yaşayan çevredeki vatandaşlar, emekli polisin yeniden saldırıya geçmesini engellemeye çalıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.H.Ç.’yi gözaltına aldı.

Yaralı iş yeri sahibi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.