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Denizli'de tırın çarptığı araç takla attı: 3 kişi yaralandı

Denizli'de tırın çarptığı araç takla attı: 3 kişi yaralandı Tırın, seyir halindeki otomobile çarpmasıyla takla atan araçta bulunan ve kazanın etkisiyle yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.