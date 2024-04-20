Denizli'de tırın çarptığı araç takla attı: 3 kişi yaralandı

İHA
Denizli'de feci kazada ölümden döndüler.
Denizli- Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında M.C.'nin kullanmakta olduğu tır, seyir halindeyken aynı yönde gitmekte olan E.V. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Araç takla attı
Çarpışma sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun sağında bulunan araziye devrildi.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikeleri bulunmuyor
Kazada otomobil sürücüsü E.V. ile araçta yolcu olarak bulunan T.V. ve L.V. yaralı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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