Denizli'de çıkan yangında depo olarak kullanılan ev harabeye döndü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde akşam saatlerinde, Osman K.'ye ait depo olarak kullanılan eski tek katlı müstakil evden dumanlar yükselmeye başladı.
Eski evden çıkan alevler ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ALEVLER EKİPLERCE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda müstakil evde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
YANGININ ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ
Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken depo olarak kullanılan eski müstakil ev küle döndü.
Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından ilk belirlemelere göre yangının, elektrik panosundan çıktığı öğrenildi.
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