Haberler



3. Sayfa



Denizli'de çıkan yangında depo olarak kullanılan ev harabeye döndü

Denizli'de çıkan yangında depo olarak kullanılan ev harabeye döndü Sarayköy ilçesinde depo olarak kullanılan tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, müstakil ev küle döndü.