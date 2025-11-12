Diyarbakır'da 6 gündür kayıp polis, sazlık alanda ölü bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan polis memuru İsmail Tarhan’dan (35) günlerdir haber alınamıyordu. Tarhan’ın cansız bedeni, Dicle Nehri çevresinde yürütülen arama çalışmalarında bulundu.

HASTANEDEN İZİNSİZ AYRILDI, GERİ DÖNMEDİ

Karaciğer rahatsızlığı bulunan İsmail Tarhan, 5 Kasım’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek karaciğer yetmezliği tanısıyla genel cerrahi servisine yatırıldı.

Ancak 6 Kasım günü doktor izni olmadan hastaneden ayrılan Tarhan, bir daha geri dönmedi.

Ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp başvurusu yapıldı.

DİCLE NEHRİ VE GÖLETLERDE ARAMA YAPILDI

Kayıp polis memurunu bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

Ayrıca Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Hatay ve Adana’dan gelen kurbağa adam ekipleri, Dicle Nehri ve çevresindeki göletlerde arama yaptı.

SAZLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yoğun arama çalışmaları sonucunda İsmail Tarhan’ın cansız bedeni, nehir bölgesinde sazlık bir alanda bulundu.

Polis memurunun ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.