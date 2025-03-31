Diyarbakır'da bayram sabahı eşini katletti

DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı...
Bağlar ilçesinde yaşayan Dilan Aslan, ismi öğrenilemeyen eşi ile bilinmeyen bir nedenden olayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile eşi, tabancayla Aslan'a ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KATİL EŞ TESLİM OLDU
Olay yerinden kaçan eşi, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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