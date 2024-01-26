İHA
Diyarbakır'da ayakkabı hırsızlığı...
Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Sümer Cami'nde cuma namazının kılındığı esnada sakinliği fırsat bilen hırsız camiden içeri girip rafta bulunan bir çift ayakkabıyı çaldı.
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız önce çaldığı ayakkabıyı eline aldı sonra kendi ayakkabısını giyip camiden uzaklaştı.
Yaşananlar kamerada
Hırsızlık anları saniye saniye caminin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış